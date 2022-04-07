Посольство Финляндии в Москве подтвердило Yle, что посол Антти Хелантеря был вызван для разговора в Министерство иностранных дел РФ.
Финского посла вызвали в МИД РФ
Пресс-атташе посольства Финляндии в Москве сообщил, что Антти Хелантеря провел переговоры с МИД России. «Я могу подтвердить, что посла сегодня вызвали в МИД РФ. Встреча уже закончилась», – заявил Танели Добровольски.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, заявил, что таможня должна соблюдать правила Европейского Союза. «Я надеюсь, что ситуация будет разрешена как можно быстрее», – заявил Хаависто. По его мнению, конфискованные ценности принадлежат российским музеям.
Накануне финская таможня подтвердила, что Финляндия конфисковала направляющиеся в РФ российские произведения искусства, страховая сумма которых составила 42 миллиона евро. Речь идет о картинах, скульптурах и антиквариате из собраний российских музеев. Они попали под санкции ЕС, которые ограничивает ввоз в Россию предметов роскоши и искусства. Расследование идет на уровне Евросоюза. МИД Финляндии заверил при этом, что задержанные ценности являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены на родину.
В России такое решение вызвало недовольство. Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия вернет конфискованные предметы искусства и заплатит неустойку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию незаконной.