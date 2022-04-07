Финского посла вызвали в МИД РФ

Накануне финская таможня подтвердила, что Финляндия конфисковала направляющиеся в РФ российские произведения искусства, страховая сумма которых составила 42 миллиона евро. Речь идет о картинах, скульптурах и антиквариате из собраний российских музеев. Они попали под санкции ЕС, которые ограничивает ввоз в Россию предметов роскоши и искусства. Расследование идет на уровне Евросоюза. МИД Финляндии заверил при этом, что задержанные ценности являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены на родину.