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Финского посла вызвали в МИД РФ

rus.postimees.ee
Финского посла вызвали в МИД РФ
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Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

Посольство Финляндии в Москве подтвердило Yle, что посол Антти Хелантеря был вызван для разговора в Министерство иностранных дел РФ.

Пресс-атташе посольства Финляндии в Москве сообщил, что Антти Хелантеря провел переговоры с МИД России. «Я могу подтвердить, что посла сегодня вызвали в МИД РФ. Встреча уже закончилась», – заявил Танели Добровольски.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, заявил, что таможня должна соблюдать правила Европейского Союза. «Я надеюсь, что ситуация будет разрешена как можно быстрее», – заявил Хаависто. По его мнению, конфискованные ценности принадлежат российским музеям.

Накануне финская таможня подтвердила, что Финляндия конфисковала направляющиеся в РФ российские произведения искусства, страховая сумма которых составила 42 миллиона евро. Речь идет о картинах, скульптурах и антиквариате из собраний российских музеев. Они попали под санкции ЕС, которые ограничивает ввоз в Россию предметов роскоши и искусства. Расследование идет на уровне Евросоюза. МИД Финляндии заверил при этом, что задержанные ценности являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены на родину.

В России такое решение вызвало недовольство. Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия вернет конфискованные предметы искусства и заплатит неустойку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию незаконной.

В Министерстве культуры России подтвердили петербургской интернет-газете «Фонтанка», что среди остановленных на границе предметов есть произведения Санкт-Петербургского Эрмитажа и Третьяковской галереи в Москве.

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