Прогнозные цены металлов выросли, стоимость алюминия и никеля поднялась до рекордных максимумов

«Стоимость некоторых металлов, включая алюминий и никель, поднялась до рекордных максимумов в первом квартале 2022 года, цены на медь и цинк остаются высокими, - отмечает старший вице-президент Moody's Барбара Мэттос. - Баланс спроса и предложения для этих видов сырья уже был жестким до начала военного конфликта, что поддерживало высокие цены».

В своих прогнозах аналитики агентства исходит из ожиданий, что экономики стран G20 вырастут на 3,6% в этом году и на 3% в 2023 году.

Прогноз цены алюминия на следующие 12 месяцев был поднят до $1,3 за фунт с ранее ожидавшегося $1 за фунт, на среднесрочную перспективу - до $1-1,3 за фунт с $0,7-1 за фунт.

Оценка на год для меди осталась на уровне $4 за фунт, на среднесрочную перспективу - увеличена до $3-4 за фунт с $2,75-3,5 за фунт. На Россию приходится 4% мировых поставок данного металла, отмечается в сообщении.

Прогнозная котировка для никеля на 12 месяцев была повышена до $9 за фунт с $7,5 за фунт, в то время как среднесрочная оценка осталась в диапазоне $5,5-7 за фунт. Производственные мощности в Индонезии должны значительно увеличиться во втором полугодии 2022 года, что может ограничить темпы роста цен, полагают аналитики агентства.

Ожидания для стоимости цинка на год не изменились - $1,3 за фунт, на среднесрочную перспективу - повышены до $1,1-1,4 за фунт против $1-1,3 за фунт ранее.

Прогноз средней цены золота в 2022 году теперь составляет $1,8 тыс. за унцию по сравнению с $1,7 тыс. за унцию прежде.

«В целом металлургические и горнодобывающие компании выиграют от высоких цен на сырье и сохранят рентабельность выше исторического уровня в 2022 году, - говорится в сообщении Moody's. - С другой стороны, затянувшийся конфликт напрямую снизит промышленную активность и спрос на металл и сталь, сдерживая дальнейший рост цен на сырьевые товары».