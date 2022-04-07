Граждане РФ и Беларуси больше не получат визы и ВНЖ для работы в Эстонии

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что санкция является дополнительным шагом для избежания противоречия, ведь международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время граждане этих стран могут иметь вид на жительство для ведения бизнеса и работы в Эстонии. «Мы должны решительно ограничить возможности граждан этих двух стран приехать в Эстонию и поселиться тут», — подчеркнул он.

Государство не аннулирует имеющиеся виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии. Если они есть, то лицо может ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.

Таким образом, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторный вид на жительство, к примеру, для работы у другого работодателя. Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии. Например, вид на жительство аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую ненависть, или насилие либо совершило уголовное преступление.

В Эстонию по-прежнему можно приезжать в рамках семейной миграции или из гуманитарных соображений.