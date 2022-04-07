Биржевая цена на электроэнергию упадет в пятницу до 47 евро за мегаватт-час

Самой низкой биржевая цена на электроэнергию будет между четырьмя и пятью часами утра - 5 евро за мегаватт-час.

Самой высокой стоимость электричества в пятницу будет с 20 до 21 часов вечера, когда цена составит 105,01 евро за мегаватт-час.