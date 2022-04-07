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Биржевая цена на электроэнергию упадет в пятницу до 47 евро за мегаватт-час

rus.postimees.ee
Биржевая цена на электроэнергию упадет в пятницу до 47 евро за мегаватт-час
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Счета за электричество некоторых сбили с толку, а других повергли в ужас.
Счета за электричество некоторых сбили с толку, а других повергли в ужас. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool упадет в пятницу до 47,03 евро за мегаватт-час. Это самая низкая за последние месяцы суточная цена, пишет Rus.ERR.

Самой низкой биржевая цена на электроэнергию будет между четырьмя и пятью часами утра - 5 евро за мегаватт-час.

Самой высокой стоимость электричества в пятницу будет с 20 до 21 часов вечера, когда цена составит 105,01 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве средняя дневная цена электроэнергии будет примерно такой же, как в Эстонии.

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