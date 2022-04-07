Россия заявила об отказе Украины от части стамбульских предложений. Киев счел это провокацией

Что сказал Лавров

"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", - сказал в четверг Лавров. Под тем документом, по его словам, стоит подпись главы украинской делегации Давида Арахамии.

У Москвы как минимум три претензии к украинским переговорщикам. Первая связана с гарантиями безопасности, которые Киев должен получить от группы государств по аналогии со статьей 5 Устава НАТО. Эта статья предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - и все страны участвуют в отражении агрессии.

"В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле" по состоянию на 23 февраля", - заявил Лавров.

29 марта Арахамия действительно говорил, что на занятые вооруженными формированиями и российской армией территории Донецкой и Луганской областей, а также на аннексированный Крым международные гарантии безопасности временно не будут распространяться.

Вопрос Крыма украинская сторона предлагает сделать отдельным пунктом договора и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. "Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма", - говорил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого Архамия сейчас сменил на посту главы делегации.

Вторая претензия Лаврова связана с будущими военным учениями. "В документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию, - сказал глава МИД России. - В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено".

Третья претензия звучит так: "Фигурирует идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины". "Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска, нагромождать все новые и новые предварительные условия, - сказал Лавров. - Этот замысел понятен, но он неприемлем".

При этом российский министр пообещал продолжать участие в переговорах, "продвигая наш проект соглашения".

Что заявили в Киеве

Подоляк в ответ заявил "Украинской правде", что украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно: "Без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны".