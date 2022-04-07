Мрачное зрелище открылось во вторник на центральной площади Пыльва. Флаг Украины, который там развевался, был срезан с флагштока и украден, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
На центральной площади Пыльва срезали и украли флаг Украины
По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, было возбуждено уголовное дело, потому что срывание, поломка, осквернение или иное оскорбление иностранного флага является уголовным преступлением.
«Кража государственного флага, его срыв или любой другой подобный акт является крайне безответственным. Такой явно злонамеренной демонстрации нет места в правовом и культурном пространстве Эстонии. В Эстонии охраняются символы всех зарубежных государств. Однако в то время, когда в Украине идет война и народ пытается всячески поддержать Украинское государство, на оскорбление символов Украины нужно реагировать с особым вниманием», - сказала Калдоя.
Вчера никто еще не был допрошен в качестве подозреваемого в краже флага. За подобное деяние суд может назначить денежное взыскание или тюремное заключение сроком до года.