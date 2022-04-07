На центральной площади Пыльва срезали и украли флаг Украины

«Кража государственного флага, его срыв или любой другой подобный акт является крайне безответственным. Такой явно злонамеренной демонстрации нет места в правовом и культурном пространстве Эстонии. В Эстонии охраняются символы всех зарубежных государств. Однако в то время, когда в Украине идет война и народ пытается всячески поддержать Украинское государство, на оскорбление символов Украины нужно реагировать с особым вниманием», - сказала Калдоя.