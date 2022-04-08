Ладынская-Кубитс: эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами

Очевидным минусом является ее географическое расположение. Ясно, что эта школа не удовлетворит потребности всех детей, которые приехали в Эстонию. Плюсом же является возможность сохранения в обучении какой-то украинской базы, украинских традиций, украинского языка. Лучше ответить на вопрос о том, как будет работать эта школа, могут власти Таллинна, но я очень хорошо понимаю, почему они выступили с такой инициативой.

- Йыхвиская школа программирования сообщила на этой неделе, что рассчитывает привлечь к учебе абитуриентов из числа украинских беженцев, которым она может предложить не только бесплатное образование, но и жилье. Учебное заведение с английским языком обучения рассматривает украинских беженцев как новую целевую группу, для которой это будет хорошая возможность получить полезные знания вдали от дома. Может ли эстонское государство на широкой основе поощрять и другие эстонские учебные заведения, чтобы они предлагали льготные возможности для учебы украинским подросткам?

- Если говорить о только что конкретном приведенном примере, то это акт гражданской инициативы, и таких примеров сейчас в Эстонии очень много. Это убедительно свидетельствует о высокой развитости нашего общества, если мы не только начинаем думать о том, где государство могло бы кому-то помогать, или где можно было бы привлечь ресурсы из городских бюджетов, но и понимаем, что сами хотим помогать в сложных ситуациях. Задумываемся о том, чем, например, могла бы помочь наша фирма или наша некоммерческая организация. И это очень важно, что эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами. И часто это проявляется именно в таких актах гражданской инициативы, когда человек протягивает свою собственную руку помощи. Скажем, бизнесмены арендуют автобусы, на них сюда привозят беженцев, которым потом находят крышу над головой.

При этом государство, разумеется, должно понимать, что главная нагрузка в оказании помощи ляжет на государственный бюджет. Поэтому очень важно сейчас принятие дополнительного госбюджета. И я очень слежу за тем, чтобы в этом дополнительном бюджете не была бы обойдена стороной и тема образования.

- Сенат Таллиннского университета на этой неделе объявил, что решил со следующего года не принимать новых студентов из РФ и Беларуси на программы бакалавриата и магистратуры. Ранее ректор вуза Тыну Вийк говорил, что не поддерживает эту меру, но сенат решил иначе. Ранее аналогичное решение приняли Тартуский университет и Таллиннский технический университет. Правильно ли поступают эстонские вузы, не допуская исключений для сферы высшего образования в общей санкционной политике? Или же, возможно, потенциальными новыми студентами из России и Беларуси в эстонских вузах могли стать как раз противники режимов Путина и Лукашенко и сторонники Украины? Так что мы можем дискриминировать тех, кого на самом деле следовало бы поддержать?

- Это очень сложный вопрос, но он на самом деле связан еще и с тем, что у нас университеты такие решения имеют право принимать абсолютно самостоятельно. Такие решения принимает даже не ректор, а именно сенат университета, в котором проходит голосование после обсуждения темы. Мне кажется, нужно понимать, что мы сейчас находимся в состоянии войны. В этом состоянии ты осознаешь, что для прекращения этого ужаса нужен максимально широкий пакет санкций. И эти санкции не могут быть только экономическими. Они должны быть разными. Это не очень приятно нам сейчас обсуждать, но речь идет о санкциях и в области культуры, и в области спорта, и в сфере высшего образования. Эти санкции введены не по нашей прихоти, а из-за агрессора, который отвергает правила здравого смысла и отвергает мир.