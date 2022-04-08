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Ладынская-Кубитс: эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами

Павел Соболев
Ладынская-Кубитс: эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами
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  • Мы не можем знать, в какой фазе военного кризиса мы сейчас находимся
  • Акты гражданской инициативы восхищают, но главная нагрузка в помощи беженцам ляжет на государство
  • Для прекращения войны нужно применять максимально широкий пакет санкций

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парлментской комисcии по культуре Виктория Ладынская-Кубитс в числе прочего ответила на вопросы, касающиеся создания в Таллинне школы для детей из семей украинских беженцев, актов гражданской инициативы со стороны жителей Эстонии и отказа Таллиннского университета принимать в новом учебном году студентов из РФ и Беларуси.

- В середине этой недели стало известно, что 11 апреля в Таллинне откроется школа для детей из семей военных беженцев из Украины. В здании на улице Ряэгу, которое является филиалом гимназии Лиллекюла и принадлежит Таллиннскому университету. До конца учебного года школа будет работать в режиме воскресной, в которой детям будут предложены занятия по интересам. С сентября же процесс обучения там будет выстроен по аналогии с другими муниципальными школами, исходя из учебной программы Эстонии, однако при необходимости детям будет оказываться поддержка на украинском языке. Является ли создание такой школы шагом в правильном направлении? Или имело бы смысл распределять украинских детей по уже имеющимся школам, чтобы их адаптация к жизни в Эстонии происходила быстрее?

- Этот вопрос очень важен, но я начну отвечать на него издалека. Для начала нужно понять, как действует наша система образования в Эстонии, где находятся конкретные лица, которые отвечают за те или иные процессы. Если мы говорим об уровне парламента, комиссии по культуре, которая занимается также и темами образования, то этот уровень — законотворческий, и если будут возникать какие-то проблемы, которые потребуют корректировок или изменений в законодательстве, то тогда парламент этим займется. Вокруг ситуации с беженцами, конечно, будут возникать те темы, которые требуют юридических исправлений, и парламент тоже будет с ними работать. Однако если мы говорим собственно о системе образования, тот тут есть как бы два основных института, которые управляют этой сферой. Это Министерство образования как исполнительная власть, а также местные самоуправления, поскольку система школ регулируется у нас на местах.

Сейчас положение таково, что мы просто не знаем, в какой фазе кризиса мы находимся. Мы не можем знать, когда этот кризис закончится и с каким результатом. Мы находимся в очень сложном процессе, итог которого неизвестен. Когда ты находишься в кризисном положении, ты должен видеть стадии работы по его разрешению. Первой стадией сейчас является оказание помощи беженцам, предоставление им крыши над головой, питания, решение их бытовых проблем. Тема образования — это следующая фаза, к которой мы перемещаемся, выполнив все задачи в рамках первой.

Видно, что многие трудности возникли из-за того, что мы слишком быстро всем обществом прыгнули во вторую фазу, сразу занявшись вопросами обеспечения беженцев услугами системы образования. Сейчас многие семьи беженцев активно перемещаются по Эстонии, и если некоторые дети уже были приписаны к какой-то школе, а теперь уехали из этого района, то теперь это подразумевает какие-то новые изменения для семей. Нужно четко понимать, что полностью картина того, как будет работать система образования для беженцев, сложится к сентябрю.

Сегодня на политическом уровне рассматривается несколько способов, как решить эту задачу, какие варианты предложить детям, которые приехали из Украины. У нас уже сейчас 10 000 украинских детей. Из них примерно четверть уже зарегистрирована в тех или иных школьных учреждениях. И из зарегистрированных детей почти 70 процентов отдали предпочтение школам с эстонским языком обучения. Если говорить о той школе, которую откроют в понедельник, то у нее, как и у других рассматриваемых вариантов организации обучения, есть свои плюсы и минусы.

Очевидным минусом является ее географическое расположение. Ясно, что эта школа не удовлетворит потребности всех детей, которые приехали в Эстонию. Плюсом же является возможность сохранения в обучении какой-то украинской базы, украинских традиций, украинского языка. Лучше ответить на вопрос о том, как будет работать эта школа, могут власти Таллинна, но я очень хорошо понимаю, почему они выступили с такой инициативой.

- Йыхвиская школа программирования сообщила на этой неделе, что рассчитывает привлечь к учебе абитуриентов из числа украинских беженцев, которым она может предложить не только бесплатное образование, но и жилье. Учебное заведение с английским языком обучения рассматривает украинских беженцев как новую целевую группу, для которой это будет хорошая возможность получить полезные знания вдали от дома. Может ли эстонское государство на широкой основе поощрять и другие эстонские учебные заведения, чтобы они предлагали льготные возможности для учебы украинским подросткам?

- Если говорить о только что конкретном приведенном примере, то это акт гражданской инициативы, и таких примеров сейчас в Эстонии очень много. Это убедительно свидетельствует о высокой развитости нашего общества, если мы не только начинаем думать о том, где государство могло бы кому-то помогать, или где можно было бы привлечь ресурсы из городских бюджетов, но и понимаем, что сами хотим помогать в сложных ситуациях. Задумываемся о том, чем, например, могла бы помочь наша фирма или наша некоммерческая организация. И это очень важно, что эстонское общество проявляет невероятную солидарность с беженцами. И часто это проявляется именно в таких актах гражданской инициативы, когда человек протягивает свою собственную руку помощи. Скажем, бизнесмены арендуют автобусы, на них сюда привозят беженцев, которым потом находят крышу над головой.

При этом государство, разумеется, должно понимать, что главная нагрузка в оказании помощи ляжет на государственный бюджет. Поэтому очень важно сейчас принятие дополнительного госбюджета. И я очень слежу за тем, чтобы в этом дополнительном бюджете не была бы обойдена стороной и тема образования.

- Сенат Таллиннского университета на этой неделе объявил, что решил со следующего года не принимать новых студентов из РФ и Беларуси на программы бакалавриата и магистратуры. Ранее ректор вуза Тыну Вийк говорил, что не поддерживает эту меру, но сенат решил иначе. Ранее аналогичное решение приняли Тартуский университет и Таллиннский технический университет. Правильно ли поступают эстонские вузы, не допуская исключений для сферы высшего образования в общей санкционной политике? Или же, возможно, потенциальными новыми студентами из России и Беларуси в эстонских вузах могли стать как раз противники режимов Путина и Лукашенко и сторонники Украины? Так что мы можем дискриминировать тех, кого на самом деле следовало бы поддержать?

- Это очень сложный вопрос, но он на самом деле связан еще и с тем, что у нас университеты такие решения имеют право принимать абсолютно самостоятельно. Такие решения принимает даже не ректор, а именно сенат университета, в котором проходит голосование после обсуждения темы. Мне кажется, нужно понимать, что мы сейчас находимся в состоянии войны. В этом состоянии ты осознаешь, что для прекращения этого ужаса нужен максимально широкий пакет санкций. И эти санкции не могут быть только экономическими. Они должны быть разными. Это не очень приятно нам сейчас обсуждать, но речь идет о санкциях и в области культуры, и в области спорта, и в сфере высшего образования. Эти санкции введены не по нашей прихоти, а из-за агрессора, который отвергает правила здравого смысла и отвергает мир.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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