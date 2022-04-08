Стало известно, что 11 апреля в Кристийнеской части Таллинна откроется школа для детей из семей военных беженцев из Украины. До конца текущего учебного года учебное заведение будет работать в режиме воскресной школы. С сентября же процесс обучения в этой школе будет выстроен по аналогии с другими муниципальными школами Таллинна, исходя из учебной программы Эстонии, однако при необходимости детям будет оказываться поддержка на украинском языке. Является ли создание такой школы шагом в правильном направлении? Или имело бы смысл распределять украинских детей по уже имеющимся школам, чтобы адаптация детей к жизни в Эстонии происходила быстрее? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по культуре Викторией Ладынской-Кубитс.
Студия Postimees: как обеспечить детям украинских беженцев благоприятную учебную среду?
- Руководители таллиннских больниц предложили создать временную правовую базу, которая позволила бы прибывшим из Украины в качестве военных беженцев медсестрам и акушеркам работать в Эстонии помощниками медсестер с ограниченными правами. Насколько актуален запрос на такую же временную правовую базу для работников сферы образования, в которой требования к подтверждению квалификации, наверное, послабее, чем в медицинской отрасли? Смогут ли украинские педагоги из числа беженцев быстро освоиться в эстонской системе образования?
- Йыхвиская школа программирования сообщила на этой неделе, что рассчитывает привлечь к учебе абитуриентов из числа украинских беженцев, которым она может предложить не только бесплатное образование, но и жилье. Может ли эстонское государство на широкой основе поощрять другие эстонские учебные заведения, чтобы они предлагали льготные возможности для учебы прибывшим в Эстонию украинским подросткам?
- Сенат Таллиннского университета на этой неделе объявил, что вуз со следующего учебного года не будет принимать новых студентов из РФ и Беларуси на программы бакалавриата и магистратуры. Правильно ли поступают эстонские университеты, не допуская исключений для сферы высшего образования в общей санкционной политике? Или же, возможно, потенциальными новыми студентами из России и Беларуси в эстонских вузах могли стать как раз противники режимов Путина и Лукашенко и сторонники Украины? И мы можем дискриминировать тех, кого на самом деле стоило бы поддержать?
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