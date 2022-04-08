Студия Postimees: как обеспечить детям украинских беженцев благоприятную учебную среду?

Стало известно, что 11 апреля в Кристийнеской части Таллинна откроется школа для детей из семей военных беженцев из Украины. До конца текущего учебного года учебное заведение будет работать в режиме воскресной школы. С сентября же процесс обучения в этой школе будет выстроен по аналогии с другими муниципальными школами Таллинна, исходя из учебной программы Эстонии, однако при необходимости детям будет оказываться поддержка на украинском языке. Является ли создание такой школы шагом в правильном направлении? Или имело бы смысл распределять украинских детей по уже имеющимся школам, чтобы адаптация детей к жизни в Эстонии происходила быстрее? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по культуре Викторией Ладынской-Кубитс.