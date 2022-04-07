ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за войны с Украиной

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью NPR заявила, что исключение России из состава членов СПЧ будет иметь символическое значение, поскольку, по ее словам, Россия сделала все возможное, чтобы "нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН".

По данным Рейтер, Россия предупредила, что голосование "за" или решение воздержаться будет рассматриваться как "недружественный жест", который повлечет последствия для двусторонних отношений Москвы с проголосовавшими странами.