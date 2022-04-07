Правовая комиссия поддержала запрет на оправдывающую агрессора символику

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что поступивший в парламент законопроект призван внести в Пенитенциарный кодекс три поправки. Из них комиссия поддержала две. Согласно законопроекту, открытая демонстрация символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью поддержки или оправдания этих преступлений или с целью запугивания или унижения других лиц является проступком.

«В настоящий момент ситуация весьма напряженная. По этой причине мы не можем равнодушно относится к злонамеренной демонстрации таких символов, – подчеркнул Юргенсон. – Разумеется, возможно, что такие символы как георгиевская ленточка или буква Z используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет». Он добавил, что в любом случае было бы разумно отказаться от использования этих символов 9 мая или в другое время.

Также в законопроекте содержалось предложение упразднить требование, согласно которому разжигание вражды считается проступком лишь в случае, когда это сопряжено с опасностью для жизни, здоровья или имущества человека. «В отношении этого пункта мнения существенно расходятся. Комиссия решила исключить эту поправку из законопроекта и продолжить обсуждение этого вопроса отдельно», – сказал Юргенсон и добавил, что комиссия пришла к такому решению единогласно.

Член комиссии Тармо Круузимяэ сказал, что все члены комиссии посчитали необходимым как можно быстрее продолжить работу над этим законопроектом. «Правовая комиссия хотела бы, чтобы проживающие в Эстонии люди понимали: поддержка или оправдание агрессора – недопустимы. По этой причине мы хотим дать сигнал, что государство, начавшее войну против мирной страны, нельзя поддерживать ни символикой, ни, тем более, принимая участие в боевых действиях на стороне агрессора», – сказал Круузимяэ. Он сообщил, что запланированные в законопроекте изменения носят скорее предупредительный характер.

Согласно законопроекту, в качестве преступления наказуемо присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, и участие в акте агрессии, а также материальное, в том числе денежное, оказание поддержки этому акту. «Это означает, что в случае, если житель Эстонии решит поехать в Украину и воевать там на стороне России, то такой поступок будет считаться преступлением и за него может полагаться тюремное заключение сроком до пяти лет», – пояснил он.

В заседании приняли участие министр юстиции Марис Лаури, доцент уголовного права Тартуского университета Аннели Соо, присяжный адвокат Карри Гинтер и представители Министерства внутренних дел, Департамента полиции и пограничной охраны и Государственной прокуратуры.