Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу обсудила законопроект, согласно которому присоединение к вооруженным силам иностранного государства, совершающего акт агрессии, или, например, оказание им денежной поддержки наказуемо в качестве преступления. Также законопроект рассматривает демонстрирование символов, использованных при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.
Правовая комиссия поддержала запрет на оправдывающую агрессора символику
Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что поступивший в парламент законопроект призван внести в Пенитенциарный кодекс три поправки. Из них комиссия поддержала две. Согласно законопроекту, открытая демонстрация символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью поддержки или оправдания этих преступлений или с целью запугивания или унижения других лиц является проступком.
«В настоящий момент ситуация весьма напряженная. По этой причине мы не можем равнодушно относится к злонамеренной демонстрации таких символов, – подчеркнул Юргенсон. – Разумеется, возможно, что такие символы как георгиевская ленточка или буква Z используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет». Он добавил, что в любом случае было бы разумно отказаться от использования этих символов 9 мая или в другое время.
Также в законопроекте содержалось предложение упразднить требование, согласно которому разжигание вражды считается проступком лишь в случае, когда это сопряжено с опасностью для жизни, здоровья или имущества человека. «В отношении этого пункта мнения существенно расходятся. Комиссия решила исключить эту поправку из законопроекта и продолжить обсуждение этого вопроса отдельно», – сказал Юргенсон и добавил, что комиссия пришла к такому решению единогласно.
Член комиссии Тармо Круузимяэ сказал, что все члены комиссии посчитали необходимым как можно быстрее продолжить работу над этим законопроектом. «Правовая комиссия хотела бы, чтобы проживающие в Эстонии люди понимали: поддержка или оправдание агрессора – недопустимы. По этой причине мы хотим дать сигнал, что государство, начавшее войну против мирной страны, нельзя поддерживать ни символикой, ни, тем более, принимая участие в боевых действиях на стороне агрессора», – сказал Круузимяэ. Он сообщил, что запланированные в законопроекте изменения носят скорее предупредительный характер.
Согласно законопроекту, в качестве преступления наказуемо присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, и участие в акте агрессии, а также материальное, в том числе денежное, оказание поддержки этому акту. «Это означает, что в случае, если житель Эстонии решит поехать в Украину и воевать там на стороне России, то такой поступок будет считаться преступлением и за него может полагаться тюремное заключение сроком до пяти лет», – пояснил он.
В заседании приняли участие министр юстиции Марис Лаури, доцент уголовного права Тартуского университета Аннели Соо, присяжный адвокат Карри Гинтер и представители Министерства внутренних дел, Департамента полиции и пограничной охраны и Государственной прокуратуры.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и в Деликтно-процессуальный кодекс (поддержка агрессии и связанная с этим враждебная деятельность) (576 SE) в измененном виде пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 13 апреля. Комиссия также обсудила представленный фракцией Isamaa проект закона о внесении дополнений в Пенитенциарный кодекс (556 SE) и направила его на первое чтение, которое так же состоится 13 апреля. Комиссия поддержала предложение председателя комиссии объединить эти два законопроекта после первого чтения. Окончательное голосование по объединенному проекту запланировано на 21 апреля.