На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова напали в поезде Москва-Самара

О нападении сообщил сам Муратов.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - цитирует главреда телеграм-канал "Новой газеты".

28 марта "Новая газета" объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины", - сообщила тогда редакция.

В четверг стало известно, что покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" запустили издание "Новая газета. Европа".

После начала войны с Украиной в России были закрыты или заблокированы многие СМИ. Так, прекратили вещание телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Был заблокирован и доступ к сайту Русской службы Би-би-си.