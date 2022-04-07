Эта видеозапись доказывает, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска

Что видно на съемках с дрона, которые оказались в распоряжении «Медузы»?

На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. «Медуза» провела геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.

На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.

Почему это важно?

До сих главным объективным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка города от компании Maxar. На съемке, которую компания датирует серединой марта, видны «предметы, похожие на тела людей» на Яблонской улице. Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.

«Медуза» не только получила альтернативное съемке Maxar документальное доказательство присутствия российских войск в Буче в то время, когда там были убиты мирные жители, но также независимо датировала полученную съемку с помощью астрономических измерений.

Откуда у «Медузы» эти видеозаписи?

Видео «Медузе» передал российский националист Сергей «Боцман» Коротких, чья группа воюет на стороне Украины. Он утверждает, что его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Коротких в этой истории — заинтересованное лицо, поскольку провластные российские журналисты обвиняют «Боцмана» и его группу в том, что именно они убили жителей Бучи 31 марта или 1 апреля, когда город уже покинули российские войска. Поэтому «Медуза» тщательно проанализировала переданные ей видео — и убедилась, что подлог крайне маловероятен.

Почему «Медуза» уверена в том, что видео сделано до прихода украинских войск?

Уверенно утверждать, что видео, которое «Медуза» публикует, снято до отступления из Бучи российских войск, позволяют три главных аргумента:

Во-первых, российская военная техника хорошо видна на улице Яблонской, причем на нескольких съемках и в разные дни. Несколько бронемашин находятся там и 23-го, и вплоть до 28 марта. На видео, датированном 29 марта, российской техники на улице уже нет. На вооружении украинской армии такая техника не стоит.

на улице Яблонской, причем на нескольких съемках и в разные дни. Несколько бронемашин находятся там и 23-го, и вплоть до 28 марта. На видео, датированном 29 марта, российской техники на улице уже нет. На вооружении украинской армии такая техника не стоит. Во-вторых, источник предоставил нам необработанные, исходные видеофайлы, снятые дроном. Эти файлы содержат подробные метаданные, в том числе и данные о времени съемки .

. В-третьих, поскольку метаданные при желании можно подделать, «Медуза» привлекла двух независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года.