Зеленский: в Бородянке еще больше жертв российских военных, чем в Буче

"А начались работы еще и с разбора завалов в Бородянке. Там гораздо страшнее (чем в других освобожденных от оккупантов городах Киевской области). Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные сделали в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - сказал он.