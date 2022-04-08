"Попросили сигареты и выстрелили в голову": Amnesty собрала истории внесудебных расправ над мирными жителями под Киевом

Правозащитная организация Amnesty International собрала истории внесудебных расправ над мирными жителями в Украине, совершенных российскими военными. В своем новом докладе Amnesty публикует свидетельства более 20 человек, рассказавших об убийствах мирных жителей в городах и деревнях Киевской области.

Русская служба Би-би-си цитирует некоторые из них (Осторожно! Подробности могут шокировать).

"Прикончи его"

Вечером девятого марта 46-летняя жительница села Богдановка (имя героини не указано) услышала стрельбу за окном. В тот момент она находилась дома вместе с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью.

Супруги вместе с ребенком спустились в подвал, вошедшие в дом двое российских военных толкнули их в котельную.

"Они заставили нас войти и захлопнули дверь, - вспоминает женщина. - Буквально через минуту вновь ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал: "Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову".

"Он умер не сразу, с 21:30 вечера до 04:00 утра он еще дышал, хотя и был без сознания, - продолжает женщина. - Я умоляла его, говорила: если ты меня слышишь, пошевели пальцем. Пальцем он не пошевелил, я положила его руку себе на колено и сжала ее".

"Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

В ту же ночь женщина с ребенком бежала из деревни. 81-летняя свекровь с инвалидностью осталась дома.

"У моего отца было шесть больших дырок в спине"

Третьего марта 18-летняя Екатерина Ткачева из поселка Ворзель Киевской области была дома вместе с родителями. Вдоль улицы проехали несколько российских танков с надписью "Z".

Родители выскочили на улицу, велев Екатерине оставаться дома.

Екатерина услышала выстрелы.

Обстрелянная машина с надписью дети Фото: Getty Images

"Когда танки уехали, я выбежала на улицу и взобралась на соседский забор, - говорит она. - Я хотела узнать, живы ли они. Я посмотрела за забор и увидела, что моя мама лежит на спине на одной стороне дороги, отец - лицом вниз на другой стороне. Я увидела большие дыры в его пальто".

"На следующий день я подошла к ним, - продолжает Екатерина. - У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дырка поменьше в груди".

Екатерина добавила, что ее родители были одеты в штатское и не имели при себе оружия.

Другие истории

Жительница одной из деревень к востоку от Киева рассказала, что девятого марта российские военные ворвались к ней домой, застрелили ее мужа, затем несколько раз изнасиловали ее под дулом пистолета, пока ее маленький сын прятался неподалеку. Позже ей удалось бежать из деревни вместе с ребенком.

24-летняя жительница Бучи Милена, рассказала правозащитникам, что видела возле своего дома тело женщины, которая жила на ее улице.

Мать этой женщины сказала Милене, что ее дочь застрелили в первые дни вторжения, когда она смотрела через забор на российскую военную технику.

Кризисная лаборатория Amnesty International независимо проверила видеозапись, подтверждающую местонахождение неглубокой могилы, в которой была похоронена эта женщина.

Несмотря на многочисленные свидетельства, подтвержденные западными журналистами и правозащитными организациями, Россия отрицает причастность своих военных к убийствам мирных жителей.

Во вторник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что ни один мирный житель украинского населенного пункта Буча не пострадал за время нахождения там российских военных. Но сами мирные жители рассказывали Би-би-си о том, что армия РФ стреляла по гражданскому населению.