Нас ждет милитаризация

В общем-то это сказано громко – форпост НАТО. У нас нет постоянных сил союзников, включая предпозиционирование складов для вооружения. Если будет жарко, то ввозить вооружение и наличный состав надо будет по морю, железной дороге, автотранспортом либо транспортными самолётами. Rail Baltic еще не построена. А если и была бы построена, то Россия, её Калининградская область, и Беларусь, по сути дела, вооруженные силы России, попытаются коридор Сувалки на границе Калининградской области, Польши, Литвы и Беларуси перекрыть. Длина коридора Сувалки еле-еле достигает 80 километров. Это же касается и автотранспорта. А тех сил союзников, что находятся в странах Балтии, для большой военной кампании не будет достаточно. Если Россия нападёт на НАТО, на страны Балтии, то победа будет за нами. Но решающим фактором будет время - насколько союзники смогут выстоять до прихода основных контингентов.

Море со стороны Швеции теоретически простреливается «Искандерами», базированными в Калининградской области. Если режим в России не сменится принципиально, то во временной перспективе пяти-семи лет можно будет восстановить парк ракет, сгоревших в Украине. Если, конечно, не повлияют санкции.

Конечно, если режим в России изменится принципиально, то «волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею». Но насколько реалистичен такой вариант?

Правительство Эстонии готовит проект дополнительного бюджета, где военные расходы занимают подобающее им место в условиях, когда Россия ведет захватническую войну в центре Европы. Политики, в общем-то, не любят давать деньги на оборону. Нынешний этап является из рук вон выходящим, потому что – война. Но выборы никто не отменял, и они диктуют осеннюю избирательную кампанию. Украинские беженцы, акцизы, пенсии, минимальная заработная плата – это все бюджет государства. На самом деле около восьмидесяти процентов бюджета регулируются всевозможными соглашениями, возможности государства ограничены. Но и войну никто не отменял.

В минувшее воскресенье на ETV в передаче «Первая студия» вышло интервью Андреса Кууска с главнокомандующим сил обороны Эстонии генералом Мартином Херемом. «Действительно ли мы осознаем тенденции все большей милитаризации общества? Ведь это жутко непопулярная тема, об этом никто не хочет говорить, но эта проблема сама по себе не проходит», - сказал ведущий. И Мартин Херем ответил: «К сожалению, да. Мы все больше становимся Израилем, но я не знаю, много ли плохого в милитаризации этой страны».

На обывательский взгляд ничего хорошего в милитаризации нет. Платить деньги на образование и науку не в пример лучше, даже в Израиле, который платит очень большую цену за милитаризацию. Несмотря на то, что Израиль является страной стартапов, многие продукты там субсидированы. Коррупция процветает, несколько премьер-министров и президент попали на нары. Милитаризация Израиля означает что правый дискурс является доминирующим и практически левые партии прекратили там свое существование.

Министр финансов, председатель партии «Наш дом Израиль», бывшей «русской» партии, сказал в интервью армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» по поводу событий в Буче, что «Израилю следует придерживаться моральной позиции и защищать собственные интересы». Отвечая на вопрос ведущего эфира, осуждает ли он действия россиян в контексте событий в Буче, лидер партии НДИ подчеркнул, что обе стороны обвиняют в произошедшем друг друга.

Авигдор Либерман, занимавший в правительствах Израиля различные посты, в том числе министра иностранных дел и министра обороны, 20 февраля 2022 года в интервью радиостанции 103 FM заявил, что Израилю не следует вмешиваться в возможный конфликт между двумя бывшими братскими республиками в составе СССР, оставаясь на заднем плане по данному вопросу. В то же время санкции Израиль поддержал, как бы подтвердив: мы хотим защищать наши собственные интересы, но и европейские ценности нам дороги.