ИНТЕРВЬЮ ⟩ Советник Зеленского: защитников Мариуполя больше не получается снабжать напрямую

«У нас есть разные способы помогать нашим войскам в Мариуполе. Один из них – нарушать снабжение российских войск, перекрывать морские пути из Бердянска, железные дороги в направлении из Крыма и Мелитополя. А также снабжение посредством автоколонн, что для россиян довольно долго и сложно».