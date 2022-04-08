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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Советник Зеленского: защитников Мариуполя больше не получается снабжать напрямую

Яанус Пийрсалу
Советник Зеленского: защитников Мариуполя больше не получается снабжать напрямую
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​Алексей Арестович, один из ближайших советников президента Украины Владимира Зеленского, в центре Черновцов возле дома, где в результате авианалета российских войск погибли не менее 33 человек.
​Алексей Арестович, один из ближайших советников президента Украины Владимира Зеленского, в центре Черновцов возле дома, где в результате авианалета российских войск погибли не менее 33 человек. Фото: Ain Liiva

Президенту России Владимиру Путину сейчас не нужна победа в Украине любой ценой. Его главная цель – захватить Мариуполь, который украинская армия больше не может снабжать напрямую, заявил Postimees Алексей Арестович, один из ближайших советников украинского президента Владимира Зеленского. Postimees встретился с Арестовичем в Чернигове, одном из наиболее пострадавших от артобстрелов и авиаударов городе Украины.

«У нас есть разные способы помогать нашим войскам в Мариуполе. Один из них – нарушать снабжение российских войск, перекрывать морские пути из Бердянска, железные дороги в направлении из Крыма и Мелитополя. А также снабжение посредством автоколонн, что для россиян довольно долго и сложно».

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