Президенту России Владимиру Путину сейчас не нужна победа в Украине любой ценой. Его главная цель – захватить Мариуполь, который украинская армия больше не может снабжать напрямую, заявил Postimees Алексей Арестович, один из ближайших советников украинского президента Владимира Зеленского. Postimees встретился с Арестовичем в Чернигове, одном из наиболее пострадавших от артобстрелов и авиаударов городе Украины.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Советник Зеленского: защитников Мариуполя больше не получается снабжать напрямую
Советник Зеленского: защитников Мариуполя больше не получается снабжать напрямую