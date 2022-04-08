Пожалуйста, не запускайте сейчас фейерверки и салюты

Департамент просит оценить необходимость использования фейерверков и салютов и избегать их использование особенно в районах, где размещаются беженцы. Люди бежали от войны и спокойная и размеренная жизнь сейчас очень важны.

Кроме информации, распространяющейся в соцсетях, в департамент поступило обращение от человека, размещающего у себя беженцев, который рассказал, что фейерверк сильно напугал украинских детей, которые только что бежали от войны. Взрывы за окном по вечерам вызывают у них панику и страх.