Департамента защиты прав потребителей и технического надзора обратился к жителям Эстонии с просьбой избегать сейчас использование пиротехники. В страну приехали несколько десятков тысяч людей, в том числе детей, переживших бомбежки. Взрывы за окном вызывают панику и дополнительные страдания.
Пожалуйста, не запускайте сейчас фейерверки и салюты
Департамент просит оценить необходимость использования фейерверков и салютов и избегать их использование особенно в районах, где размещаются беженцы. Люди бежали от войны и спокойная и размеренная жизнь сейчас очень важны.
Кроме информации, распространяющейся в соцсетях, в департамент поступило обращение от человека, размещающего у себя беженцев, который рассказал, что фейерверк сильно напугал украинских детей, которые только что бежали от войны. Взрывы за окном по вечерам вызывают у них панику и страх.
Учреждения напоминают, что законом запрещено создавать шумовые или световые эффекты, которые существенно мешают другим людям. В иных местах, кроме общественных, это правило применяется в период с 22 часов вечера до шести часов утра, а в выходные с полуночи до семи утра.