Департамент статистики: количество туристов выросло на 70%

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось 60 000 зарубежных и 110 000 местных туристов. По сравнению с годичной давностью численность зарубежных туристов хоть и увеличилась в четыре раза, однако в сравнении с уровнем февраля 2019 года была почти вполовину меньше. «Количество зарубежных туристов сопоставимо с февралем 2009 года, когда экономический спад больно ударил и по гостиничному хозяйству Эстонии. Однако численность местных туристов увеличилась на 26% и по сравнению с февралем 2019 года их было немного больше», – уточнила Лаурмаа.

Большинство местных туристов (69%) находилось на отдыхе, а 22% совершали рабочую поездку. Более всего, или 32% путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 12% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 9% местных туристов и в Валгаском уезде – 7%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 178 000 ночей.

В годовом сравнении в феврале возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 18 000) и из Латвии (более 12 000). Из России прибыло 5000 туристов, из Литвы и Германии – по 2000 туристов из каждой страны. Большинство (69%) зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (7%), Ида-Вируский (3%) и Валгаский (2%) уезды. В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в целом 123 000 ночей.