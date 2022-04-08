Юниорская сборная Эстонии по хоккею встретится сегодня с командой Южной Кореи

На домашнем чемпионате мира (второй дивизион, группа А), проходящем в ледовом холле "Тондираба", юниорская сборная Эстонии демонстрирует потрясающие результаты. Накануне команда победила сборную Румынии 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) и стала лидером чемпионата.