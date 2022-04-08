На домашнем чемпионате мира (второй дивизион, группа А), проходящем в ледовом холле "Тондираба", юниорская сборная Эстонии демонстрирует потрясающие результаты. Накануне команда победила сборную Румынии 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) и стала лидером чемпионата.
Юниорская сборная Эстонии по хоккею встретится сегодня с командой Южной Кореи
Юниорская сборная Эстонии по хоккею встретится сегодня с командой Южной Кореи
Шайбы в ворота противника забросили Макс Вялья, Денис Концеус (1+3), Марек Починок (2+1) и Никлас Силдре. Капитан команды Эрик Починок оформил две успешные передачи.
Вратарь эстонской сборной Георг Владимиров отразил все 16 атак румынских хоккеистов. Эстонская сборная атаковала ворота соперника 39 раз.
По итогам трех туров страны расположились на следующих позициях турнирной таблицы: Эстония 9 очков, Южная Корея 6, Великобритания 5, Румыния 4, Литва 3, Сербия 0 очков.
Сегодня вечером в 19.30 в решающем матче эстонская сборная сразится за золото с командой Южной Кореи.