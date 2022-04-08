Хоккеисты «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку после матча НХЛ

Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Артемий Панарин. Отметим, что ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший все 30 бросков. Это его четвёртый шат-аут в сезоне.