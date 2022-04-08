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Скупщики металлолома добрались до колымаг и советских тракторов

rus.postimees.ee
Скупщики металлолома добрались до колымаг и советских тракторов
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Металлолом.
Металлолом. Фото: SSKH-Pictures/Shutterstock

Цены на металлолом бьют рекорды, и в Южной Эстонии на свалки все чаще привозят старые колымаги и сельскохозяйственную технику советского времени, пишет Rus.ERR.

Член правления компании Kuusakoski Тоомас Колламаа констатировал, что из-за войны в Украине стоимость металлолома повысилась еще больше: «Действительно, металлолом никогда не стоил 400 евро за тонну».

«В Южной и Восточной Эстонии металл толще, в Западной Эстонии и Харьюмаа немного тоньше. На наших площадках в Тарту и Выру мы еще видим сельскохозяйственную технику советского времени. Думали, ее уже не осталось, но, оказывается, еще есть колесные и гусеничные тракторы, подъемники, грузовики», – сообщил Тоомас Колламаа.

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