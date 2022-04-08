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Путаница вокруг ковид-теста привела к требованию денег

Kuuuurija
Путаница вокруг ковид-теста привела к требованию денег
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claire_rus_kuuuurija_h13_ep10_enn_pihlak_koroona.mp4
claire_rus_kuuuurija_h13_ep10_enn_pihlak_koroona.mp4 Фото: Pilt videost

Эстонский хуторянин Энн переболел ковидом, но в его истории болезни это никак не отмечено. За ошибку медработников Энн потребовал с организаторов общественного тестирования денежную компенсацию, рассказывает программа Kuuuurija.

"Медсестра сказала, что пока в Digilugu нет истории болезни, они не могут выдать мне документы", - поясняет он.

Энн первым делом позвонил в Департамент здоровья, а затем в фирму Synlab, которая, как он понял, отвечает за тестирование. Но после нескольких звонков Энна попросили отправить письмо на адрес pretensioon.koroonatest@medicum.ee.

Весь процесс был настолько неприятным для Энна, что в какой-то момент он нанял юриста, который и отправил жалобу от имени Энна.

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