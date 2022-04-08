Эстонский хуторянин Энн переболел ковидом, но в его истории болезни это никак не отмечено. За ошибку медработников Энн потребовал с организаторов общественного тестирования денежную компенсацию, рассказывает программа Kuuuurija.
Для подписчиков
Путаница вокруг ковид-теста привела к требованию денег
Путаница вокруг ковид-теста привела к требованию денег
"Медсестра сказала, что пока в Digilugu нет истории болезни, они не могут выдать мне документы", - поясняет он.
Энн первым делом позвонил в Департамент здоровья, а затем в фирму Synlab, которая, как он понял, отвечает за тестирование. Но после нескольких звонков Энна попросили отправить письмо на адрес pretensioon.koroonatest@medicum.ee.