Politico: Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

План, выдвинутый вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предполагает предоставление около 100 танков.

Первоначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе. Но сейчас канцлер утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую тяжелую военную технику.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - отметил он.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили военную поддержку Украины в среду и четверг, но не сообщили никаких подробностей относительно поставок танков.

Ранее немецкие официальные лица исключали поставку в Киев более сложной военной техники, такой как танки, несмотря на историческое решение Берлина в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты, мотивируя это тем, что обучение украинских солдат их использованию займет недели или месяцы.