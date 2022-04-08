Фото ⟩ Эстония строит в Норвегии сборные дома на деревянных каркасах и получает призы

Конкурс был организован Эстонским союзом деревянных домов и кластером деревянных домов в двенадцатый раз, и его главная цель – выявить лучшие деревянные дома, произведенные эстонскими предприятиями, и представить возможности деревянного строительства в целом. За прошедшие годы в конкурсе производства деревянных домов участвовало более 220 различных объектов из разных стран. На этот раз на конкурс были представлены в основном деревянные дома из Швеции, Норвегии и Эстонии.

Победители конкурса Aasta Tehasemaja 2022 были объявлены на открытии строительной ярмарки Eesti Ehitab. Победителей поздравила член Рийгикогу и председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер.

Дом-победитель конкурса Aasta Tehasemaja 2022. Фото: Kaspar van Wallinga

Абсолютным победителем конкурса, получившим звание лучшего многоквартирного дома, стал комплекс из двух домов на 43 квартиры, собранный в цехах Kodumaja. Жюри отметило сложное техническое решение и интересную архитектуру шестиэтажных домов с деревянным каркасом, различными сочленениями элементов и универсальным сочетанием фасадных материалов.

Деревянные дома, произведенные в Эстонии, победили на конкурсе Aasta Tehasemaja 2022. Фото: Kaspar van Wallinga