Шестого марта были названы лучшие работы конкурса Aasta Tehasemaja 2022. Самую высокую оценку жюри получил комплекс из двух многоквартирных домов, построенный в Норвегии эстонским предприятием Kodumaja в Норвегии, пишет Kodu.
Фото ⟩ Эстония строит в Норвегии сборные дома на деревянных каркасах и получает призы
Конкурс был организован Эстонским союзом деревянных домов и кластером деревянных домов в двенадцатый раз, и его главная цель – выявить лучшие деревянные дома, произведенные эстонскими предприятиями, и представить возможности деревянного строительства в целом. За прошедшие годы в конкурсе производства деревянных домов участвовало более 220 различных объектов из разных стран. На этот раз на конкурс были представлены в основном деревянные дома из Швеции, Норвегии и Эстонии.
Победители конкурса Aasta Tehasemaja 2022 были объявлены на открытии строительной ярмарки Eesti Ehitab. Победителей поздравила член Рийгикогу и председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер.
Абсолютным победителем конкурса, получившим звание лучшего многоквартирного дома, стал комплекс из двух домов на 43 квартиры, собранный в цехах Kodumaja. Жюри отметило сложное техническое решение и интересную архитектуру шестиэтажных домов с деревянным каркасом, различными сочленениями элементов и универсальным сочетанием фасадных материалов.
Комментируя победу в конкурсе, руководитель Kodumaja Projekteimise OÜ Михкель Уйбо с юмором заметил, что Kodumaja не умеет строить маленькие дома. «В качестве своей ниши мы выбрали высокие и просторные модульные здания, которые можем изготавливать благодаря нашим хорошим клиентам, которые дают нам возможность создавать такие архитектурно и технически интересные проекты». По словам Уйбо, победа в конкурсе Aasta Tehasemaja — это всегда положительный бонус, и весь коллектив Kodumaja очень рад, если их успешные постройки замечают и отмечают.