Львовская областная шахматная федерация прекратила сотрудничество с шахматистками Анной и Марией Музычук и начинает процедуру исключения из президиума и членства в федерации. Причина — они не подписали коллективное письмо за исключение России и Беларуси из FIDE, сообщает nv.ua.
"Не все так однозначно". ЛОШФ исключит Анну и Марию Музычук за отказ подписать письмо против россиян
По словам Назара Фирмана, заместителя президента ЛОШФ, Львовская областная шахматная федерация написала открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в ФИДЕ для ужесточения санкций против России и Беларуси. В нем говорилось, в частности, что после ужасных вещей, которые мир увидел в Буче, Гостомеле, Ирпене, следует немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской шахматной федерации и белорусской шахматной федерации из FIDE.
«Однако гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что «не все так однозначно» и что «не все россияне плохие», — пояснил Назар Фирман.
В связи с отказом сестер Музычук, федерация приняла решение исключить их из организации.
Мария Музычук является 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира среди женщин по блицу и чемпионка по быстрым шахматам, трехкратная чемпионкой Европы среди женщин, а также вице-чемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам.