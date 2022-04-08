"Не все так однозначно". ЛОШФ исключит Анну и Марию Музычук за отказ подписать письмо против россиян

По словам Назара Фирмана, заместителя президента ЛОШФ, Львовская областная шахматная федерация написала открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в ФИДЕ для ужесточения санкций против России и Беларуси. В нем говорилось, в частности, что после ужасных вещей, которые мир увидел в Буче, Гостомеле, Ирпене, следует немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской шахматной федерации и белорусской шахматной федерации из FIDE.

«Однако гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что «не все так однозначно» и что «не все россияне плохие», — пояснил Назар Фирман.

В связи с отказом сестер Музычук, федерация приняла решение исключить их из организации.