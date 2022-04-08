«ММА для чайников». Стерлинг пришёл на пресс-конференцию перед боем с Яном со шлемом и «книгой правил ММА»

«Когда ты приходишь на пресс-конференцию с таким парнем, как Пётр Ян, никогда не знаешь, чего можно ожидать. Я должен быть готов ко всему. Поэтому я взял шлем и книгу. Я должен быть готов, если он опять выбросит что-то запрещённое», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.