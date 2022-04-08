Пресс-конференция Минобороны: войска РФ собираются с силами, Эстония готовится к решениям саммита НАТО

В пресс-конференции приняли участие канцлер Министерства обороны Кусти Сальм и командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.

Полковник Гросберг обозначил самую сложную проблемы в текущий период относительного затишья в ходе войны в Украине – это трудности со снабжением горожан и защитников осажденного Мариуполя. С военными частями России, сообщил Гросберг, ясности нет. Основные их действия сейчас – подготовка к движению в сторону Донбасса: «Для переброски российских войск потребуется время».

Начальник Разведцентра также доложил, что батальон Национальной гвардии Украины «Азов» по-прежнему находится внутри Мариуполя, и для российских войск очень важно овладеть этим городом. В Крыму, по сведениям Гросберга, изменений ситуации на линии фронта не наблюдается – ни с той, ни с другой стороны. На следующей неделе может начаться новый этап наступления войск РФ. Было ли затишье в боевых действиях нужно для концентрации сил, покажут ближайшие дни.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сообщил, что трансатлантическая ситуация с безопасностью изменилась. Русские в войне с Украиной терпят поражения, но они могут изменить свои планы и в скором будущем начать действовать активнее.

«Наша цель, – сообщил Сальм, – убедить Россию, что нападать на НАТО бессмысленно. Мы хотим, чтобы дивизии НАТО были размещены во всех странах Балтии. Это может быть разведка, артиллерия дальнего боя или какие-то другие соединения. Они должны быть обучены и уметь ориентироваться в наших обстоятельствах».