По маршруту будущего Глинтового парка пройдут походы.

«Город планирует создать Глинтовый парк в качестве привлекательного места для проведения досуга как для жителей города, так и для туристов. Однако самой большой ценностью этого района является природная среда, которую при создании парка планируется максимально сберечь, - сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что любители природы смогут найти здесь немало нового. - Например, находящийся частично под защитой глинт Маарьямяэ, на котором произрастает несколько редких видов растений. Или лес, растущий под глинтом, настолько густой, что его можно назвать северными джунглями. Также интерес представляет то, как природа приняла изменения, привнесенные человеком, превратив их в среду обитания. Приглашаю всех ознакомиться с территорией глинта».