Экономист Банка Эстонии: часть клиентов может не справиться с кредитными обязательствами

Старший экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн пояснила в интервью Радио 4, что если, по оценке Центробанка, колебание цен является временным, учреждение не ужесточает денежно-кредитную политику. Например, как в случае с ростом цен на энергоносители в прошлом году, но сейчас ситуация изменилась, в частности, из-за войны, которая в экономическом плане повлияла и на поставки, и торговые связи, и на стоимость энергоресурсов.

"Пока процентные ставки не изменили, но обеспокоенность ситуацией уже была озвучена. Повышение цен может быть длительным. Сейчас царит большая неопределенность, никто не знает, сколько продлится война и каковы будут ее последствия. Но уже сейчас стоит задуматься о том, как справиться, если процентные ставки начнут повышаться. Нет оснований для паники, но важно просчитать, что означает повышение для вашего займа", - сказала Вийльманн.

На вопрос о том, имеет ли смысл зафиксировать сейчас процентную ставку, пока она остается отрицательной, экономист, отметила, что многое зависит от личных рисков заемщика и от того, готов ли он платить фиксированную сумму, которая зачастую может быть чуть больше, чем когда она зависит от рынка. Не менее важную роль играет наличие финансовой подушки безопасности, чтобы пережить сложный период.

"Однозначно важно, чтобы у каждого был неприкосновенный запас. Последние события показывают, как быстро может измениться жизнь - мы можем потерять работу, постоянный доход, и чтобы не потерять и жилье, нужно иметь резерв, который позволит продержаться два-три месяца", - добавила Вийльманн.