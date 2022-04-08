Эстония создаст газовый резерв в размере 20% годового потребления

Это соответствует одной пятой годового потребления газа в Эстонии. Резерв поручили создать государственной компании Eesti Gaas, которая должна разместить его в подземном хранилище газа в Инчукалнсе в Латвии. Резерв будет создаваться из газа нероссийского происхождения.