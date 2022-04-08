Правительство решило не только построить к осени терминал сжиженного газа совместно с Финляндией, но и создать стратегический резерв природного газа в размере одного тераватт-часа в энергетическом эквиваленте, сообщил Rus.Err.ee.
Эстония создаст газовый резерв в размере 20% годового потребления
Эстония создаст газовый резерв в размере 20% годового потребления
Это соответствует одной пятой годового потребления газа в Эстонии. Резерв поручили создать государственной компании Eesti Gaas, которая должна разместить его в подземном хранилище газа в Инчукалнсе в Латвии. Резерв будет создаваться из газа нероссийского происхождения.
Комментируя поручение правительства, в Eesti Gaas отметили, что создать такой резерв сейчас будет непросто, потому что в регионе дефицит сжиженного природного газа.