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Эстония создаст газовый резерв в размере 20% годового потребления

rus.postimees.ee
Эстония создаст газовый резерв в размере 20% годового потребления
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Газораспределительная станция.
Газораспределительная станция. Фото: Arvo Meeks

Правительство решило не только построить к осени терминал сжиженного газа совместно с Финляндией, но и создать стратегический резерв природного газа в размере одного тераватт-часа в энергетическом эквиваленте, сообщил Rus.Err.ee.

Это соответствует одной пятой годового потребления газа в Эстонии. Резерв поручили создать государственной компании Eesti Gaas, которая должна разместить его в подземном хранилище газа в Инчукалнсе в Латвии. Резерв будет создаваться из газа нероссийского происхождения.

Комментируя поручение правительства, в Eesti Gaas отметили, что создать такой резерв сейчас будет непросто, потому что в регионе дефицит сжиженного природного газа.

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