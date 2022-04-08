Бренд Dzintars достиг оборота в два миллиона евро и начинает экспансию на эстонском рынке

«Этот год был подобен одновременно спринтерскому рывку и преодолению дистанции с препятствиями. Мы не могли позволить себе расслабиться ни на одном этапе производства и маркетинга – от запуска производственного процесса, очень интенсивной работы по демонстрации и тестированию продукции, добавления новых линий и категорий продукции, до решения глобальных вызовов в части поставки сырья и упаковочных материалов, восстановления веры в наш бренд в глазах продавцов и покупателей, а также налаживания сотрудничества с экспортными рынками», – сказала исполнительный директор и совладелец компании H.A.Brieger Анастасия Удалова.

Говоря о предстоящем расширении Dzintars в Эстонии после возвращения на наш рынок в конце 2021 года, Удалова отметила, что эстонский рынок очень отличается от латвийского, и что для него характерны собственные нюансы и вызовы. Тем не менее, компания смотрит в будущее с оптимизмом. «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы продукция Dzintars добилась популярности среди мужчин и женщин Эстонии и была доступна повсюду. Сочетание натуральных ингредиентов, качества и цены, несомненно, говорит в пользу Dzintars. Нам предстоит еще немало работы, но в любом случае планы Dzintars весьма амбициозны, а первые результаты можно смело назвать очень впечатляющими. Уже сегодня наша продукция предлагается примерно в сорока супермаркетах Selver, Coop, Maxima и Rimi по всей Эстонии. При этом в ближайшем будущем мы объявим о новых планах относительно других сетей розничной продажи», – добавила Удалова.

За 12 месяцев завод компании в Риге произвел почти 1,5 миллиона единиц, или 150 тонн продукции. Самыми популярными продуктами Dzintars являются бальзамы для губ, кремы для рук и универсальный крем Nīca (бывший Niveja) – именно они в прошлом году занимали на латвийском рынке ведущие позиции в своих категориях. Кроме того, большой популярностью пользуются гели для душа и жидкое мыло Dzintars. Новая продукция включает линейку зубных паст с местными балтийскими вкусами, такими как ревень и черная смородина.

Исполнительный директор и совладелец компании H.A.Brieger Анастасия Удалова. Фото: H.A.Brieger