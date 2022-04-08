Прокуратура опубликовала цифровой ежегодник, в котором, по словам генерального прокурора Андреса Пармаса, основное внимание уделяется тому, что происходит в интернете: охочие до денег аферисты притворялись там влюбленными, изображали из себя бухгалтеров, предлагали на продажу несуществующие джинсы или технику, пишет Postimees.
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Прокуратура: мошенники, обдирающие эстонцев - умелые актеры и продавцы
В прошлом году, например, 23-летняя женщина из Тарту надеялась разбогатеть за счет небольших сумм - она создала множество аккаунтов в социальных сетях для продажи несуществующих брюк, рубашек и обуви.