Прокуратура: мошенники, обдирающие эстонцев - умелые актеры и продавцы

Мошенники, воспользовавшиеся правами жертвы в э-услугах налогового департамента, до сих пор судятся.

Прокуратура опубликовала цифровой ежегодник, в котором, по словам генерального прокурора Андреса Пармаса, основное внимание уделяется тому, что происходит в интернете: охочие до денег аферисты притворялись там влюбленными, изображали из себя бухгалтеров, предлагали на продажу несуществующие джинсы или технику, пишет Postimees.