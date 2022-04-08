В Ряпина продается целый многоквартирный дом!

Строительство дома началось в 2002 году, но застопорились, однако имеется действующее разрешение на строительство. Для проведения в дом волы, канализации и электричества произведены подготовительные работы. В 2014 году территория перед домом была заасфальтирована. Снаружи трехэтажный дом более-менее готов, но внутри предстоит еще много работы.