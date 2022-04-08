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В Ряпина продается целый многоквартирный дом!

rus.postimees.ee
В Ряпина продается целый многоквартирный дом!
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Многоквартирный дом в Ряпина.
Многоквартирный дом в Ряпина. Фото: KV.EE

Панельный дом на 21 квартиру выставлен на продажу на улице Айа в Ряпина, сообщает Kodu.

Активизировались рынки недвижимости малых городов. Спрос растет, квартиры хорошо продаются. Вложение денег в развитие многоквартирного дома может принести хороший результат.

Строительство дома началось в 2002 году, но застопорились, однако имеется действующее разрешение на строительство. Для проведения в дом волы, канализации и электричества произведены подготовительные работы. В 2014 году территория перед домом была заасфальтирована. Снаружи трехэтажный дом более-менее готов, но внутри предстоит еще много работы.

Многоквартирный дом в Ряпина.
Многоквартирный дом в Ряпина. Фото: KV.EE

Многоквартирный дом расположен в очень хорошем месте. Рядом находится детский сад Vikerkaar, а также магазины Coop и Maxima. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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