Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе переизбиралась в совет FIS, сообщает «Чемпионат». Новый состав органа будет избран на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае.
Глава Финской лыжной ассоциации выступил против Вяльбе. Она переизбирается в совет FIS
Глава Финской лыжной ассоциации выступил против Вяльбе. Она переизбирается в совет FIS
«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не собираюсь избирать её в состав правления», — приводит слова чиновника финское издание Ilta-Sanomat.
Напомним, что после украинских событий россиян в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, сколько продлится отстранение.
Ключевые слова