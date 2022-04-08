Пт, 8.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Таллинн просит государство создать список запрещенных артистов

rus.postimees.ee
Таллинн просит государство создать список запрещенных артистов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

Возникший вокруг концерта Филиппа Киркорова спор заставил Таллиннскую городскую управу обратиться к правительству с просьбой составить список людей, с которыми в Эстонии нельзя сотрудничать, сообщил ERR.

Несмотря на то, что организаторы до сих пор не приняли решения, многие, в том числе, город Таллинн, высказали мнение о том, что концерт пропутинского певца Филиппа Киркорова, запланированный на май, нужно отменить.

Таллинн не хочет предлагать аренду ледового холла «Тондираба» организаторам концерта, но это не мешает им провести мероприятие в любом другом месте, например, на площади, принадлежащей частному предприятию, указал в письме министру иностранных дел Эве-Мари Лийметс вице-мэр Таллинна Каарел Оя. Поэтому государство должно вынести запрет на въезд для тех, кого в Эстонии видеть не хотят.

Оя привел в пример Латвию и Литву, в которых уже имеется практика, когда некоторым деятелям общественной и культурной жизни России вынесен запрет на въезд в страну.

Ключевые слова
Наверх