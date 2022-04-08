Таллинн просит государство создать список запрещенных артистов

Несмотря на то, что организаторы до сих пор не приняли решения, многие, в том числе, город Таллинн, высказали мнение о том, что концерт пропутинского певца Филиппа Киркорова, запланированный на май, нужно отменить.

Таллинн не хочет предлагать аренду ледового холла «Тондираба» организаторам концерта, но это не мешает им провести мероприятие в любом другом месте, например, на площади, принадлежащей частному предприятию, указал в письме министру иностранных дел Эве-Мари Лийметс вице-мэр Таллинна Каарел Оя. Поэтому государство должно вынести запрет на въезд для тех, кого в Эстонии видеть не хотят.