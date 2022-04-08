За сутки в Эстонии скончались пять человек с коронавирусом

По состоянию на утро 8 апреля в больницах находится 292 пациента с коронавирусом. Из них 115 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 69 человек, или 60% не были вакцинированы, а 46, или 40% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем 1 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 14 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 13,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, один из них не был вакцинирован: 90-летняя женщина, 89-летняя женщина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина и 81-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 60 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 55 невакцинированных в день.