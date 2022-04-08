Интернет-магазин K-Rauta отправляет клиента за товаром на другой конец Эстонии

Интернет-магазин K-Rauta завлекает потребителя большим выбором товаров и удобной формой заказа. Однако все это становится бессмысленным, если в процессе покупки варианты поставки отпадают один за другим, а когда вы с виртуальной корзиной добираетесь до кассы, оказывается, что подходящих вариантов для получения товара не осталось.

«Я несколько часов выбирала светодиодные лампочки на весь дом, чтобы все параметры до последнего были правильными. Собрала корзину и пошла платить. Когда я добралась до момента, где нужно было выбрать пункт выдачи товара, оставался только выбор между магазинами в Выру и Тарту, ​​— описала свой опыт Тийна из Таллинна. —Все время и усилия были потрачены впустую, потому что я не собираюсь ехать за заказом в другой конец Эстонии».

Клиент недоволен тем, что не может быть уверен в подходящих вариантах доставки, так как они варьируются от продукта к продукту. «Было бы разумно, если бы товары можно было заказывать из одного магазина в другой, но интернет-магазин K-Rauta такой услуги не предоставляет», — сказал разочарованный покупатель.

По словам Паулюса Палинаускаса, заместителя коммерческого директора компании Kesko Senukai Digital, управляющей интернет-магазинами K-Rauta, доставка товара клиенту ограничена разными локациями — в некоторых случаях товар доставляется из магазина, в других случаях — из логистического центра.

«Способ доставки продукции также зависит от габаритов и веса товара. Например, не все продукты помещаются в посылочный автомат, а курьерские компании не всегда готовы перевозить все продукты», — пояснил Палинаускас.