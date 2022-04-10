В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об аренде квартир и отношениях между хозяином и квартиросъемщиком. В передаче принимают участие представители квартирных товариществ, юристы, маклеры, а также сами арендаторы и арендодатели.
Юрист: никаких преимуществ для семей с детьми при выселении из съемной квартиры нет
Бытует мнение, что закон не позволяет хозяину квартиры расторгнуть договор с арендатором, в семье которого воспитываются дети. Однако на практике такого положения в эстонском законодательстве нет.
"Очень приятно, что общество идеализирует нашу правовую систему, но, на самом деле, с точки зрения регуляции никаких преференций для родителя ребенка в вопросе его выдворения из квартиры, в которой он незаконно находится, нет. Другой момент: если человек там проживает (неважно, семья с детьми или одинокий человек) и это место считается его жилищем, то тогда срабатывает конституционный принцип неприкосновенности жилища. Следовательно, даже при отсутствии правовых оснований, когда договор был прекращен, просто так приехать и выкинуть этого человека на улицу нельзя. Это уже действие криминального характера", - сказал юрист Данил Липатов.
"Поэтому, если у вас есть жилец, который нарушает договор, нарушает общественный порядок или у него существует задолженность, то сначала необходимо закончить договорные отношения и попробовать договориться об освобождении помещения. Если он не желает освобождать помещения, то единственный законный вариант - обращение в суд", - добавил Липатов.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Квартирный вопрос" в этот понедельник, в 20:25 на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.