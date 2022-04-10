Юрист: никаких преимуществ для семей с детьми при выселении из съемной квартиры нет

"Очень приятно, что общество идеализирует нашу правовую систему, но, на самом деле, с точки зрения регуляции никаких преференций для родителя ребенка в вопросе его выдворения из квартиры, в которой он незаконно находится, нет. Другой момент: если человек там проживает (неважно, семья с детьми или одинокий человек) и это место считается его жилищем, то тогда срабатывает конституционный принцип неприкосновенности жилища. Следовательно, даже при отсутствии правовых оснований, когда договор был прекращен, просто так приехать и выкинуть этого человека на улицу нельзя. Это уже действие криминального характера", - сказал юрист Данил Липатов.