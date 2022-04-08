С 25 марта по 2 апреля в хорватском городе Пореч прошел чемпионат Европы по таэквондо ITF.
Эстонские таэквондисты привезли из Хорватии 20 медалей
Более 600 участников из 23 стран приняли в нем участие. Эстонию представляли 29 спортсменов. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Наш спортсмен Эрик Лавров стал чемпионом Европы в спарринге (старшие юниоры 16-17 лет).
В общей сложности наша страна завоевала 20 медалей: 3 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. В медальном зачете Эстония заняла 7-е место.
Три раза звучал Эстонский гимн:
1. Арина Тишук (спарринг, юниоры 14-15 лет, 65+ кг), тренер Александр Антонов
2. Эрик Лавров (спарринг, юниоры 16-17 лет, -69 кг), тренер Казбулат Шогенов
3. Хенри Меривялья (спарринг, кадеты 11-13 лет, -60 кг), тренер Роберт Трофимов
Среди взрослых лучшее выступление показал Илья Макаров (тренер Александр Антонов). Он завоевал сразу три медали: серебро по индивидуальному силовому разбиванию, бронзу по личному спаррингу в категории -71 кг и бронзу в командном спарринге.
“Приятно констатировать, что спортсмены практически всех клубов страны приносят медали в копилку сборной. Это говорит о гармоничном развитии Эстонского Союза Тхэквон-до. Прослеживается гармоничная смена поколений.”- отметил Казбулат Шогенов, старший тренер сборной.
Золото:
Тишук Арина, спарринг 65+ кг (14-15 лет)
Лавров Эрик, спарринг -69кг (16-17 лет)
Меривялья Хенри, спарринг -60кг (11-13 лет)
Серебро:
Соболев Дамир, компл. упражнения (11-13 лет, 2 гып-1 дан)
Шогенов Казбулат, компл. Упражнения (18-39 лет, 4 дан)
Козлюк Игорь, спарринг – 45 кг (11-13 лет)
Палу Инга, спарринг -62кг (18-39 лет)
Ефимов Алексей, спарринг -69кг (16-17 лет)
Макаров Илья, силовое разбивание (18-39 лет)
Бронза:
Великополье Камилла, компл. упражнения (18-39 лет, 2 дан), спарринг -52кг
Макаров Илья, спарринг -71кг (18-39 лет)
Лехмус Глория, спарринг -40кг (14-15 лет)
Светличная Александра, спарринг -58кг (16-17 лет)
Андреева Александра, спарринг -46кг (16-17 лет)
Куделя Николай, спарринг -69кг (16-17 лет)
Сенкел Алан, спарринг 90+ (40-49 лет)
Гордеев Никита, спарринг -60 кг (14-15 лет)