Эстонские таэквондисты привезли из Хорватии 20 медалей

Более 600 участников из 23 стран приняли в нем участие. Эстонию представляли 29 спортсменов. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Наш спортсмен Эрик Лавров стал чемпионом Европы в спарринге (старшие юниоры 16-17 лет).

В общей сложности наша страна завоевала 20 медалей: 3 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. В медальном зачете Эстония заняла 7-е место.

Три раза звучал Эстонский гимн: 1. Арина Тишук (спарринг, юниоры 14-15 лет, 65+ кг), тренер Александр Антонов 2. Эрик Лавров (спарринг, юниоры 16-17 лет, -69 кг), тренер Казбулат Шогенов 3. Хенри Меривялья (спарринг, кадеты 11-13 лет, -60 кг), тренер Роберт Трофимов

Среди взрослых лучшее выступление показал Илья Макаров (тренер Александр Антонов). Он завоевал сразу три медали: серебро по индивидуальному силовому разбиванию, бронзу по личному спаррингу в категории -71 кг и бронзу в командном спарринге.

“Приятно констатировать, что спортсмены практически всех клубов страны приносят медали в копилку сборной. Это говорит о гармоничном развитии Эстонского Союза Тхэквон-до. Прослеживается гармоничная смена поколений.”- отметил Казбулат Шогенов, старший тренер сборной.