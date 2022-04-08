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Эстонские таэквондисты привезли из Хорватии 20 медалей

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Эстонские таэквондисты привезли из Хорватии 20 медалей
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Сборная Эстонии по таэквондо.
Сборная Эстонии по таэквондо. Фото: Эстонский Союз Таэквондо

С 25 марта по 2 апреля в хорватском городе Пореч прошел чемпионат Европы по таэквондо ITF.

Более 600 участников из 23 стран приняли в нем участие. Эстонию представляли 29 спортсменов. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. Наш спортсмен Эрик Лавров стал чемпионом Европы в спарринге (старшие юниоры 16-17 лет).

В общей сложности наша страна завоевала 20 медалей: 3 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. В медальном зачете Эстония заняла 7-е место.

Три раза звучал Эстонский гимн:

1. Арина Тишук (спарринг, юниоры 14-15 лет, 65+ кг), тренер Александр Антонов

2. Эрик Лавров (спарринг, юниоры 16-17 лет, -69 кг), тренер Казбулат Шогенов

3. Хенри Меривялья (спарринг, кадеты 11-13 лет, -60 кг), тренер Роберт Трофимов

Среди взрослых лучшее выступление показал Илья Макаров (тренер Александр Антонов). Он завоевал сразу три медали: серебро по индивидуальному силовому разбиванию, бронзу по личному спаррингу в категории -71 кг и бронзу в командном спарринге.

“Приятно констатировать, что спортсмены практически всех клубов страны приносят медали в копилку сборной. Это говорит о гармоничном развитии Эстонского Союза Тхэквон-до. Прослеживается гармоничная смена поколений.”- отметил Казбулат Шогенов, старший тренер сборной.

Золото:

Тишук Арина, спарринг 65+ кг (14-15 лет)

Лавров Эрик, спарринг -69кг (16-17 лет)

Меривялья Хенри, спарринг -60кг (11-13 лет)

Серебро:

Соболев Дамир, компл. упражнения (11-13 лет, 2 гып-1 дан)

Шогенов Казбулат, компл. Упражнения (18-39 лет, 4 дан)

Козлюк Игорь, спарринг – 45 кг (11-13 лет)

Палу Инга, спарринг -62кг (18-39 лет)

Ефимов Алексей, спарринг -69кг (16-17 лет)

Макаров Илья, силовое разбивание (18-39 лет)

Бронза:

Великополье Камилла, компл. упражнения (18-39 лет, 2 дан), спарринг -52кг

Макаров Илья, спарринг -71кг (18-39 лет)

Лехмус Глория, спарринг -40кг (14-15 лет)

Светличная Александра, спарринг -58кг (16-17 лет)

Андреева Александра, спарринг -46кг (16-17 лет)

Куделя Николай, спарринг -69кг (16-17 лет)

Сенкел Алан, спарринг 90+ (40-49 лет)

Гордеев Никита, спарринг -60 кг (14-15 лет)

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