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Старейшина Ласнамяэ: наплыв беженцев не повлияет на очереди на муниципальное жилье

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Старейшина Ласнамяэ: наплыв беженцев не повлияет на очереди на муниципальное жилье
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Юлианна Юрченко.
Юлианна Юрченко. Фото: Кадр из передачи "Своя правда"

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об аренде квартир и отношениях между хозяином и квартиросъемщиком. В передаче принимают участие представители квартирных товариществ, юристы, маклеры, а также сами арендаторы и арендодатели.

В передаче приняла участие и старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, которая подчеркнула, что город не будет без учета очереди расселять беженцев в муниципальных квартирах.

"У Таллинна на сегодняшний день примерно 4800 квартир, но давайте будем честными: они все заняты и выселять оттуда людей никто не собирается. Если посмотреть, как это жилье освобождается, то это в лучшем случае пять квартир в месяц. И опять же: на эти пять квартир в месяц, у нас много желающих. Если мы посмотрим по всему Таллинну, по всем видам жилья, которое мы предлагаем (муниципальное, социальное), то сейчас в очереди на это жилье стоят 2000 человек. И мы не можем даже в этой ситуации не обслуживать жителей Таллинна", - подчеркнула Юрченко.

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Квартирный вопрос" в этот понедельник, в 20:25 на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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