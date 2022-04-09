Киев. Эпистолярное эссе с лирическими отступлениями

Пойдешь по спуску вниз – он недлинный, но на нем целых три музея. И один – особенный, рожденный как будто на одном дыхании – музей Михаила Булгакова. Андреевский спуск 13. Один из двадцати лучших литературных музеев в мире. О нем и о тех, кто там работает, я могу рассказывать часами. Но придется уложиться в два предложения: это музей двух семей – реальной семьи Булгаковых и созданной воображением писателя семьи Турбиных, героев романа «Белая гвардия». Здесь соседствуют реальные вещи Булгаковых и белого, льдистого цвета вещи Турбиных, экспозиция двоится и погружает посетителя в историю, в память, в творчество.

Людмила, даритель Музея Михаила Булгакова – в Музей: 24.02.

Танечка, Люся <директор музея>, нет слов! Вы выстоите, я уверена, Россия перестанет существовать – во всяком случае в ее нынешнем политическом, а, возможно и в территориальном формате. У меня вот какая просьба: я хочу, чтобы ни один документ из нашего дома не оказался в руках захватчиков. … Может, вы и сами подумали уже, наверное, об этом: унести из музея наиболее ценное и интересное. В этом моя просьба. Победы вам! Слава Украине!

Неделю тому назад в одной из наших газет промелькнуло чье-то мнение: украинцы – нация, не сфокусированная на своем языке (без доказательств). Тут же вспомнилось: год 1995-й, Прага. Представительная научная конференция «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами». И тема новая, и ученые совсем недавно влились в интенсивную научную жизнь международного масштаба. Устроители обозначили три языка конференции – чешский, английский и русский, украинцы захотели читать доклады на украинском. Возникла неловкая ситуация, организаторы убеждали их, что доклады на украинском не поймут, они горячо возражали. Нас, участников, начали опрашивать – не будем ли мы против. Я была за украинский, и, явно, не только я, потому что доклады все же читались по-украински. Одно имя повторялось постоянно: Эуген Маланюк, читались его стихи, стихи Олены Телиги, не все было понятно, но ясно было – мы проиграли бы, прозвучи эти стихи в переводе на русский или английский.

28.02. 17:04.

Улыбочка, помнишь такую песню: не сидится, не лежится, не гуляется ему. Это наше нынешнее состояние. … Поэтому – у меня шкурный интерес: раз в 3 дня пиши одной фразой – как ты. С ума сойти, что происходит. Только для страшного сна.

28.02. 19:28

Ир, тебе готова писать простынями, но ты и так все понимаешь... Получила письмо от Ирены Ронен из Энн-Арбор...

Рита Джулиани и Карла из Милана пишут каждый день, Парнис утром и вечером и т.д. ...