В последнее время в тирах аншлаг – люди массово идут учиться стрелять. Причем учеников прибавилось не только в столичных тирах. Проводить параллели и пытаться увязать такой спрос с развивающимися в мире событиями инструкторы не спешат. Однако признют, что учеников действительно стало больше.
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Привет, оружие
Привет, оружие
«У нас сейчас действительно стало больше учеников, но объяснение этому довольно прозаическое, - говорит руководитель стрелкового тира Narva Arsenal Владимир Зайчук. – Во время коронавируса были ограничения, люди сидели по домам. Плюс наш клуб не проводит регулярных курсов. То есть мы собираем заявки от желающих, и как только набирается группа открываем курс. Вот сейчас как раз после ограничений столько людей и набралось».
В Таллинне ситуация немного другая – по словам представителя тира Тонди, у них сейчас количество учеников в несколько раз выше, чем год назад. Люди очень активно идут стрелять, кто-то в качестве развлечения, кто-то остается на дальнейшее обучение.
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