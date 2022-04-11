Привет, оружие

«У нас сейчас действительно стало больше учеников, но объяснение этому довольно прозаическое, - говорит руководитель стрелкового тира Narva Arsenal Владимир Зайчук. – Во время коронавируса были ограничения, люди сидели по домам. Плюс наш клуб не проводит регулярных курсов. То есть мы собираем заявки от желающих, и как только набирается группа открываем курс. Вот сейчас как раз после ограничений столько людей и набралось».