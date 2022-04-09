От редакции ⟩ Отрицание как форма самозащиты

Еще более тяжелым потрясением для многих стало осознание того, что все это сделали люди, в жилах которых течет такая же, как у тебя кровь. Они выросли в таких же семьях, впитывали ту же культуру, формировались на тех же постулатах о добре и зле. Они также, как мы, благодарили наших дедов за то, что те избавили мир от фашизма. Они вместе с нами плакали, глядя на кадры военной хроники, запечатлевших концлагеря, разрушенные города и сожженные деревни. Они осуждали жестокость и все равно пошли и начали насиловать, издеваться, убивать, жечь людей.

Не будем сейчас говорить о тех, кто считает, что происходящее в Украине, — это правильно, так и должно было случиться и трупов должно быть больше. Это их выбор и их будущее. Подумаем о тех, кто отвергает происходящее потому, что очень тяжело, невыносимо, практически невозможно признать, что изверги являются представителями одной с тобой национальности. Психика человека устроена так, что он всегда будет искать себе оправдание. «Это не я. Меня обманули. Меня подставили». Принять и осудить способно меньшинство. Осознать и покаяться — единицы. Но сделать это придется.