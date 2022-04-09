Кадры, открывшиеся всему миру в украинской Буче, не просто потрясли. Они перевернули сознание миллионов людей, выросших в мирное время и лишь в теории и по фильмам имевших представление о том, насколько ужасна война. Разрушенные дома, усеянные трупами улицы, братские могилы и изувеченные тела мужчин, женщин, детей и стариков.
От редакции ⟩ Отрицание как форма самозащиты
Еще более тяжелым потрясением для многих стало осознание того, что все это сделали люди, в жилах которых течет такая же, как у тебя кровь. Они выросли в таких же семьях, впитывали ту же культуру, формировались на тех же постулатах о добре и зле. Они также, как мы, благодарили наших дедов за то, что те избавили мир от фашизма. Они вместе с нами плакали, глядя на кадры военной хроники, запечатлевших концлагеря, разрушенные города и сожженные деревни. Они осуждали жестокость и все равно пошли и начали насиловать, издеваться, убивать, жечь людей.
Не будем сейчас говорить о тех, кто считает, что происходящее в Украине, — это правильно, так и должно было случиться и трупов должно быть больше. Это их выбор и их будущее. Подумаем о тех, кто отвергает происходящее потому, что очень тяжело, невыносимо, практически невозможно признать, что изверги являются представителями одной с тобой национальности. Психика человека устроена так, что он всегда будет искать себе оправдание. «Это не я. Меня обманули. Меня подставили». Принять и осудить способно меньшинство. Осознать и покаяться — единицы. Но сделать это придется.
Безусловно, эта страшная война принесет еще немало открытий о нас самих. Мы еще увидим ее последствия в других городах Украины, которые больше месяца живут в аду. И большой вопрос, как мы сами переживем этот ад у себя в голове и в душе. Еще больший вопрос, какие выводы мы сделаем на будущее. Нас всегда учили, что война не должна повториться, нам объясняли, что убивать людей нельзя. Никаких. Ни за что. Но то, что происходит в Украине, делают те, кто рос рядом с нами, носит похожие, а может, и такие же, как у нас фамилии. Убивая тех, кто тоже носит такие же фамилии и во многом рос в той же культуре. И это правда, как бы больно это ни было признать нам с вами.