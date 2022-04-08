Разведка Эстонии: не добившись полного контроля над Изюмом, российские войска стали обходить город

Общая информация

В течение прошедших суток вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) на востоке Украины успехов не имели, оборона украинцев выстояла. Российские войска продолжают предпринимать попытки продвижения в сторону очередной ключевой точки, которая находится на юго-востоке от Изюма, – Славянска.

Выведенные из под Киева соединения российской армии перегруппировываются и движутся на восток Украины. Впрочем, это не означает, что Украина ответит симметрично и станет использовать высвободившиеся на этом направлении войска для усиления своей восточной группировки.

В последние дни звучало множество заявлений о расширении военной помощи Украине. Примечательно, что США, Великобритания и Австралия намерены поставлять не только обычное вооружение, но и бронетехнику. Дополнительные поставки Соединенных Штатов включают критические важные компоненты: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger (1400), противотанковые комплексы Javelin (5000) и дроны-камикадзе Switchblade.

Чехия стала первой страной НАТО, отправившей Украине тяжелую технику: танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1. До сих пор страны альянса ограничивались поставкой боеприпасов и обычных вооружений, в том числе артиллерии.

Киевское направление (Север)

Силовые структуры Украины продолжают зачистку местности.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Российские войска вышли из Украины, украинские силовые структуры зачищают местность.

Сумское направление

Большая часть российских войск выведена.

Харьковское направление (Восток)

ВС РФ ведут артиллерийские обстрелы Харьковской области. Не добившись полного контроля над Изюмом, российские войска стали обходить город. Они предпринимают повторные попытки продвижения в сторону Славянска вдоль шоссе М03. 7 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки россиян на Славянск и Барвенково.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что управление ударной группировки, которая ранее находилась под Сумами, переведена под Изюм.

Рубеж Донецк – Луганск

7 апреля пресс-секретарь так называемой Донецкой народной республики заявил о том, что российские войска практически завершили захват Мариуполя, боевые действия продолжаются в портовом районе в юго-западной части города.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, 7 апреля российские войска занимались перегруппировкой и формированием штурмовых групп для последующего наступления.

Крымское направление