ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Сегодня он качает газ, а завтра родину продаст?

На этой неделе народ Венгрии переизбрал премьер-министром Виктора Орбана, правого популиста и евроскептика, который всегда поддерживал Россию. Орбан в частности заявил, что для него ограничения на импорт российской нефти или газа представляют собой красную черту, которую нельзя переходить.

Заручившись поддержкой избирателей на пятый срок, Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Венгрия и сегодня покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Именно цены на энергоносители с самого начала украинского конфликта являются для России сильнейшим рычагом воздействия. Рост цен на отопление уже успел ошеломить нас минувшей зимой - достаточно живо представить, что он продолжается, и рука сама потянется проголосовать за того, кто предложит дешевый вариант, без обдумывания последствий в отдаленной перспективе.

А перспектива такова, что, увы, все чаще озвучиваются сценарии выхода устроенной Россией войны за границы Украины, и здесь политика Венгрии (и не только ее одной) может сыграть роль "троянского коня".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале запуска механизма верховенства права против Венгрии. Но куда приведет этот конфликт?

С европейской точки зрения победа Орбана является опасным сигналом, но легко объяснима экономическим спадом, который неизбежно последовал за двумя годами охватившего весь мир коронакризиса.

Чем хуже становятся условия жизни людей, тем больше они склонны искать врага в иммигрантах, секс-меньшинствах и прессе, и в этом смысле траектория развития истории банальна донельзя - это, как ты ни крути, спираль. Отсюда и комфортная победа Орбана.