Переживший несколько эпидемий чумы Старый город наконец оживает

В прошлом году в Старом городе было совершено 43 сделки с предназначенной для коммерческого использования недвижимостью и нежилыми помещениями на общую сумму 32,2 млн евро, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. А число сделок выросло более чем на 50%, по сравнению с 28 сделками, совершенными в 2020 году.

«Если активность в секторе быстро растет, обычно это хороший знак. Доверие и деньги инвесторов вместе с новыми концепциями и бизнес-планами окончательно вернулись в Старый город», — заявил руководитель 1Partner Kommertskinnisvara Кирилл Вигул. Немаловажную роль в этом успехе сыграли местные туристы, которых минувшим летом в Таллинне было в два раза больше, чем год назад. Дефицит иностранных туристов, к сожалению, продолжается.

Как утверждает Вигул, выводы из кризиса сделаны. Например, рестораны на Олевимяги Art Priori и 38 Restoran — это новые проекты опытных и успешных рестораторов, ориентированные в первую очередь на местных клиентов. Новые масштабные инвестиции можно увидеть и на улице Ратаскаеву, расположенной в другом конце Старого города.

По словам Вигула, сразу после начала войны в Украине возникла некоторая неопределенность в отношении развития рынка коммерческой недвижимости в Таллинне, но конкретных шагов не наблюдается.

«Однако из-за войны в Таллинн прибыли тысячи новых людей, некоторые из которых уже ищут помещение для открытия нового кафе или ресторана. Понятно, что люди с соответствующим опытом хотят продолжать в Эстонии то, чем они долгое время занимались дома», — сказал он.