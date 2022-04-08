Быстрый рост числа сделок купли-продажи коммерческой недвижимости в прошлом году и несколько новых проектов являются явным признаком того, что предприниматели вновь начали верить в успех бизнеса в Старом городе, считает руководитель 1Partner Kommertskinnisvara Кирилл Вигул.
Переживший несколько эпидемий чумы Старый город наконец оживает
В прошлом году в Старом городе было совершено 43 сделки с предназначенной для коммерческого использования недвижимостью и нежилыми помещениями на общую сумму 32,2 млн евро, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. А число сделок выросло более чем на 50%, по сравнению с 28 сделками, совершенными в 2020 году.
«Если активность в секторе быстро растет, обычно это хороший знак. Доверие и деньги инвесторов вместе с новыми концепциями и бизнес-планами окончательно вернулись в Старый город», — заявил руководитель 1Partner Kommertskinnisvara Кирилл Вигул. Немаловажную роль в этом успехе сыграли местные туристы, которых минувшим летом в Таллинне было в два раза больше, чем год назад. Дефицит иностранных туристов, к сожалению, продолжается.
Как утверждает Вигул, выводы из кризиса сделаны. Например, рестораны на Олевимяги Art Priori и 38 Restoran — это новые проекты опытных и успешных рестораторов, ориентированные в первую очередь на местных клиентов. Новые масштабные инвестиции можно увидеть и на улице Ратаскаеву, расположенной в другом конце Старого города.
По словам Вигула, сразу после начала войны в Украине возникла некоторая неопределенность в отношении развития рынка коммерческой недвижимости в Таллинне, но конкретных шагов не наблюдается.
«Однако из-за войны в Таллинн прибыли тысячи новых людей, некоторые из которых уже ищут помещение для открытия нового кафе или ресторана. Понятно, что люди с соответствующим опытом хотят продолжать в Эстонии то, чем они долгое время занимались дома», — сказал он.
По словам Вигула, предпринимательство в Старом городе имеет все предпосылки для дальнейшего развития, так как благодаря решению управы города Таллинна скидки на аренду коммерческих помещений будут действовать до конца апреля, чтобы помочь предпринимателям лучше восстановиться после тяжелой пандемии. «Старый город в свое время уже пережил несколько эпидемий чумы, а теперь, как видите, еще и пандемию коронавируса», — заключил Вигул с оптимизмом. «Считается, что начался новый подъем Старого города и со временем срок действия договоров аренды по цене бутерброда истечет», — добавил он.