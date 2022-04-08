МИД Литвы: НАТО больше не связано обещаниями РФ заметно не увеличивать силы на востоке

В соответствии с заключенным в 1997 году Основополагающим актом Россия–НАТО, блок НАТО обещал не размещать на постоянной основе заметные силы в странах Восточной Европы и Балтии.

"Подписанное в 1997 году соглашение было подписано с другой Россией. Той России, с которой было подписано, больше нет, нынешняя Россия - это путинская Россия", - сказал Ландсбергис на совместной пресс-конференцией с главой внешнеполитического ведомства Исландии в Вильнюсе в пятницу.

"Нас с этим государством, управляемым нынешним режимом, не связывают никакие юридические обязательства. Так нам и следует смотреть, если мы говорим о создании баз, концентрации сил. Нас этот договор не связывает", - добавил он.

По словам Ландсбергиса, в этом виноват сам Кремль.

"Путинистская Россия сделала все, чтобы так случилось", - сказал глава литовской дипломатии.

Глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир заявила, что в целом поддерживает позицию главы литовской дипломатии.

«Я думаю, что по понятным причинам в разговорах о договоренностях с Россией больше не на что опираться», — сказала министр.

По ее словам, предстоящий летом в Мадриде саммит НАТО обозначит дальнейшее направление действий альянса.

«Ситуация с безопасностью в Восточной Европе изменилась. Даже если мы скоро увидим конец этой жестокой войны, ситуация с безопасностью все равно радикально изменится», — отметила глава МИД Исландии.

Новую оборонную стратегию Североатлантического союза планируется разработать на саммите НАТО в Мадриде, в частности, эта стратегия должна будет адаптирована к ответу на российскую угрозу.

На встрече будут обсуждаться обязательства сторон по увеличению расходов на оборону.