«Внутри страны я бы вела себя осторожнее»

«Иногда мне кажется, что мы не в Вильнюсе, а в Москве»

Москвич Владимир Ратников в эмиграции находится уже более года: в России он известен по делу «Чёрного блока». Его и ещё несколько человек обвинили в подготовке массовых беспорядков против действующей власти и оправдание терроризма: за это им грозило до 15 лет лишения свободы. Ратников около двух лет провел в СИЗО, а после того, как его перевели под домашний арест, срезал браслет и покинул Россию, уехав в Литву.

«Находясь под домашним арестом, я понял, что ничего хорошего от российского суда ждать не стоит и надо уезжать, - пересказывает Владимир свою историю отъезда из России. – Я рассматривал различные варианты и в итоге пришёл к выводу, что необходимо пересечь границу с Украиной: после суда я срезал браслет и вместо дома поехал в Белгород. Там отсидел сутки, потом проводники провели меня по болотам через границу с Украиной. Уходили мы на лошадях и снегоходе – в прямом смысле! Вот такой «Дикий запад»… Я пожил в Харькове, но меня убедили, что на Украине не стоит просить политического убежища. Сначала я перешёл границу Украины и Белоруссии, а затем уже – Белоруссии и Литвы, уже без проводников. На территории Литвы мы запросили политического убежища».

По словам Ратникова, ассимилироваться в Вильнюсе ему было не так сложно: в Литве сейчас - большая русскоязычная диаспора, многие из которых уехали как раз из Москвы. «И эта диаспора сейчас стремительно растёт: из-за того, что происходит, в моем окружении многие покинули Россию за последние дни – в том числе и там же способом, как я. Из-за количества беженцев из России иногда мне даже кажется, что мы сидим не в Вильнюсе, а в Москве», - подытожил Ратников.

«Не лежала мордой в пол. Почему-то хочется извиниться»

Многие из уезжающих журналистов покидают Россию и без преследования силовиков: просто не могут жить в стране, которая воюет, или потому, что не имеют возможности работать. Сооснователь известного регионального медиапроекта «Четвёртый сектор» Анастасия Сечина из Краснодара покинула Россию вместе с семьёй ещё месяц назад, но сообщила об этом только сейчас.

«Просто - уехали. Я не получила свою честную административку за колбасу «Мираторг» (в Москве мужчину задержали с продукцией «Мираторга» – ред.) или цитату из Библии. Не была допрошена за дискредитацию военных. Не лежала мордой в пол под изъятие техники. Не получила зловещую нацпредательскую метку на дверь. Наш проект не заблокировали - может, потому что уничтожили раньше. Почему-то хочется извиниться. Как будто лежание мордой в пол даёт право купить билет на выход, а кто не лежал - проскочили зайцами», - рассуждает Сечина.

Против бывшего главного редактора «Московского комсомольца в Питере» Максима Кузахметова тоже не возбуждали уголовных дел и не таскали на допросы. К нему просто регулярно стала наведываться служба опеки, контролируя, как он с женой воспитывает детей, позже к таким визитам подключилась и полиция. А в конце февраля родное издание Кузахметова, из которого он был вынужден уйти год назад, выпустило статью «Предатели в среде петербургских журналистов». Самого Кузахметова там, слава богу, не оказалось, но бывшие «коллеги» включили туда известные издания «Фонтанка», «Ротонда» и не только. В итоге журналист второпях собрал семью и детей, отправившись в Латвию – фактически в никуда.

«Год назад я ещё был главным редактором «МК в Питере» и мог публиковать подробные репортажи о зверствах путинских карателей [на протестных мероприятиях] в моём родном городе. Всего за год всё изменилось. Остатки свободной прессы практически убиты», - констатирует Максим Кузахметов.

Работы в Латвии у него пока нет. Хотя и в России её уже тоже нет.