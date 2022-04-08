Запланированное на время миграции земноводных ограничение движения на улице Астангу вновь откладывается.

Запрет на движение автомобилей должен был действовать с 10 по 30 апреля с 21:00 до 6:00 на отрезке от ул. Котермаа, 1 до Астангу, 19/3. Новый период ограничения будет зависеть от того, когда установятся погодные условия, благоприятствующие миграции земноводных. Город не будет ограничивать движение до тех пор, пока в этом не возникнет необходимость, но готов быстро отреагировать на ситуацию.

Все земноводные в Эстонии относятся к охраняемым видам. Согласно Красной книге, этот класс животных находится в наиболее худшем положении. Без помощи добровольцев и введения ограничений на движение транспорта на улице Астангу может произойти массовая гибель лягушек.

«Зеленая столица – это не просто город с большим количеством парков и зеленых насаждений. Это также город, в котором люди считаются друг с другом, где каждый имеет возможность внести свой вклад в сохранение природного разнообразия, проявляя заботу обо всем живом, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – В Таллинне сформировалась разнообразная природная среда, которая порой нуждается и в помощи человека – в данном случае это Астангу. Помощь лягушкам с пересечением дороги или закрытие движения на период миграции земноводных – все это направлено на то, чтобы спасти жизни как можно большего числа животных».

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, частичное закрытие улицы Астангу вводится уже третью весну подряд, чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения.

«Целью является предотвратить массовую гибель лягушек. Данный отрезок улицы Астангу – один из крупнейших в Эстонии миграционных коридоров земноводных, через который каждую весну за короткий промежуток времени проходят тысячи лягушек, - отметил Сильянов, добавив, что в 2021 году на Астангу добровольцы помогли безопасно перебраться через дорогу более чем 2000 земноводным. – В предыдущие годы, до введения коронавирусных ограничений, добровольцы проводили традиционные толоки по спасению лягушек, и тогда эти цифры были еще больше».

«Земноводные играют очень важную роль в экосистеме - их численность оказывает влияние на других животных и птиц, что косвенно затрагивает и всех нас. Поэтому прошу всех участников движения, передвигающихся по улице Астангу, соблюдать введенные городом ограничения», - добавил старейшина, выразив надежду, что жители Астангу с пониманием отнесутся к ограничениям и будут соблюдать их, используя в этот период Ярвеотса теэ для объезда закрытого участка.

Сильянов поблагодарил всех добровольцев, которые по собственной инициативе вечерами помогали лягушкам пересекать дорогу или планируют сделать это в этом году. Поскольку природа живет по своим законам, и массовая миграция лягушек еще не началась, добровольцам рекомендуются присоединиться к группе Astangu konnapäästjad в Facebook, где появится информация о том, когда именно нужна помощь. Новым добровольцам рекомендуется пройти инструктаж, чтобы узнать, где находится пруд, как правильно брать лягушек, каких лягушек можно помещать в одно ведро и т.д.

С просьбой создать на улице Астангу безопасный коридор для миграции земноводных к Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннскому департаменту транспорта и управе района Хааберсти обратился Эстонский фонд природы.